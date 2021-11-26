***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.11.2021 15:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Vakıf Faktoring A.Ş 'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 'AA-(tur)'dan 'AA(tur)'a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979806
BIST
15:391.777
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -42,09
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.775
15:3912,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1843
|Açılış
|: 12,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
15:3913,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,2915
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7911
En Düşük
13,3965
15:39709,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 19,28
|Açılış
|: 709,58
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,90
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ELITE
|22,44
|46.385.588
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.663.256
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|135.612.206
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.306.979
|% 9,99
|
|MIATK
|25,42
|123.569.467
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,54
|47.856.784
|% -9,98
|
|TETMT
|230,30
|8.130.833
|% -7,17
|
|KZBGY
|28,30
|90.288.348
|% -6,91
|
|IHAAS
|5,92
|50.629.973
|% -6,48
|
|CASA
|112,20
|99.986
|% -4,59
|
|MOBTL
|1,66
|258.985.322
|% -0,60
|
|GENIL
|14,97
|164.339.085
|% 6,32
|
|ANGEN
|22,80
|155.347.746
|% 7,95
|
|YEOTK
|61,10
|135.612.206
|% 9,99
|
|MIATK
|25,42
|123.569.467
|% 9,95
|
|MOBTL
|1,66
|258.985.322
|% -0,60
|
|TURSG
|5,10
|75.595.698
|% -2,11
|
|GWIND
|4,92
|57.706.931
|% -3,15
|
|GENIL
|14,97
|164.339.085
|% 6,32
|
|FADE
|7,30
|66.046.558
|% 3,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1406
|12,1588
|% 1,33
|
|Euro
|13,7085
|13,7325
|% 1,97
|
|Sterlin
|16,1554
|16,2365
|% 1,36
|
|Frank
|13,0730
|13,1517
|% 2,37
|
|Riyal
|3,2310
|3,2472
|% 1,32
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,56
|
|Altın Gr.
|704
|704
|14,10
|
|Cumhuriyet
|4.650
|4.721
|101,00
|
|Tam
|4.620
|4.742
|93,88
|
|Yarım
|2.233
|2.294
|45,41
|
|Çeyrek
|1.120
|1.147
|22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,21
|0,09
|
|B. Petrol
|77,34
|77,34
|-4,88
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:51GLYHO
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 610, 302 adet işlem
-
15:50NTHOL
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 971, 836 adet işlem
-
15:49THYAO
Yüzde -9.53 oranında düşüşle 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 022, 186 adet işlem
-
15:48THYAO
Yüzde -9.42 oranında düşüşle 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 565, 944 adet işlem
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 04 kaybederek (% -2.17 ) 1, 581