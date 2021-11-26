***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.11.2021 15:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Vakıf Faktoring A.Ş 'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 'AA-(tur)'dan 'AA(tur)'a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979808
BIST
16:001.779
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -40,29
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.775
16:0012,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2028
|Açılış
|: 12,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
16:0013,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3157
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7911
En Düşük
13,3965
16:00708,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 18,09
|Açılış
|: 707,90
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
710,10
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|135.899.987
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.698.869
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.491.430
|% 9,99
|
|RTALB
|22,92
|177.565.084
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|48.045.346
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|619.359.344
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.683.643
|% -9,93
|
|THYAO
|16,98
|2.938.394.163
|% -9,58
|
|GLYHO
|2,04
|139.508.425
|% -8,93
|
|THYAO
|16,98
|2.938.394.163
|% -9,58
|
|SASA
|40,12
|1.353.440.124
|% 2,50
|
|GARAN
|11,51
|1.298.037.247
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,22
|1.035.987.830
|% -3,30
|
|HALKB
|5,03
|984.131.055
|% -4,19
|
|YKBNK
|3,22
|1.035.987.830
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,18
|540.724.279
|% -1,36
|
|HALKB
|5,03
|984.131.055
|% -4,19
|
|THYAO
|16,98
|2.938.394.163
|% -9,58
|
|MOBTL
|1,66
|261.762.674
|% -0,60
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1718
|12,1938
|% 1,62
|
|Euro
|13,7414
|13,7718
|% 2,26
|
|Sterlin
|16,1844
|16,2656
|% 1,54
|
|Frank
|13,0961
|13,1749
|% 2,55
|
|Riyal
|3,2347
|3,2509
|% 1,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|17,96
|
|Altın Gr.
|707
|707
|16,72
|
|Cumhuriyet
|4.685
|4.756
|136,00
|
|Tam
|4.642
|4.764
|115,76
|
|Yarım
|2.244
|2.304
|56,00
|
|Çeyrek
|1.125
|1.152
|27,99
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,25
|0,13
|
|B. Petrol
|77,62
|77,62
|-4,60
|
Seans Raporu
15:58
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16:10IHAAS
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 281, 014 adet işlem
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16:09TUPRS
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 148.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 720, 264 adet işlem
-
16:07XU100
Endeks 1, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 11 altında . İşlem hacmi 24, 030.00 milyon TL de
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16:07THYAO
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 644, 072 adet işlem
-
16:06TETMT
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 231.80 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 020 adet işlem