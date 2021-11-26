Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

26.11.2021 15:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Vakıf Faktoring  A.Ş 'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 'AA-(tur)'dan 'AA(tur)'a yükseltmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979808


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:001.779
Değişim :  -2,21% |  -40,29
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811 En Düşük
1.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,68 1.631.119 % 10,00  
YEOTK 61,10 135.899.987 % 9,99  
PENTA 301,80 22.698.869 % 9,99  
RALYH 17,83 27.491.430 % 9,99  
RTALB 22,92 177.565.084 % 9,98  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Dolar 12,1718 12,1938 % 1,62  
Euro 13,7414 13,7718 % 2,26  
Sterlin 16,1844 16,2656 % 1,54  
Frank 13,0961 13,1749 % 2,55  
Riyal 3,2347 3,2509 % 1,43  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 17,96  
Altın Gr. 707 707 16,72  
Cumhuriyet 4.685 4.756 136,00  
Tam 4.642 4.764 115,76  
Yarım 2.244 2.304 56,00  
Çeyrek 1.125 1.152 27,99  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 0,01  
Gümüş Gr. 9,23 9,25 0,13  
B. Petrol 77,62 77,62 -4,60  
Seans Raporu 15:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru