***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
24.06.2022 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Haziran 2022 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039089
BIST
14:552.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,21
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:5517,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0278
|Açılış
|: 17,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3803
En Düşük
17,2992
14:5518,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:551.019,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.019,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|74.034.444
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,45
|77.445.745
|% 9,27
|
|KGYO
|8,58
|15.539.400
|% 8,47
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,63
|31.897.488
|% -5,89
|
|BAYRK
|6,74
|14.320.016
|% -4,40
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,72
|3.736.223.542
|% -1,64
|
|ASELS
|24,56
|1.861.539.351
|% 5,41
|
|EREGL
|27,96
|1.446.297.608
|% 1,38
|
|SISE
|21,54
|946.982.408
|% -0,09
|
|KRDMD
|12,57
|928.431.956
|% 0,16
|
|ODAS
|3,15
|769.256.962
|% -2,78
|
|YKBNK
|4,75
|602.421.713
|% -1,86
|
|TSKB
|2,11
|238.183.331
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,57
|220.603.197
|% -0,77
|
|ASELS
|24,56
|1.861.539.351
|% 5,41
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3647
|17,3803
|% 0,16
|
|Euro
|18,2835
|18,3013
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,2461
|21,3527
|% 0,27
|
|Frank
|18,0838
|18,1927
|% 0,73
|
|Riyal
|4,6153
|4,6385
|% 0,21
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|-64,00
|
|Tam
|6.764
|6.861
|-1,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|0,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,86
|