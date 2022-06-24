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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

24.06.2022 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Haziran 2022 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak revize etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039090


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 599.035 % 10,00  
MAKIM 15,56 74.023.676 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
ECZYT 52,45 77.006.801 % 9,27  
KGYO 8,58 15.492.450 % 8,47  
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Dolar 17,3731 17,3791 % 0,15  
Euro 18,2877 18,3011 % 0,13  
Sterlin 21,2497 21,3563 % 0,29  
Frank 18,0695 18,1784 % 0,65  
Riyal 4,6154 4,6386 % 0,21  
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Altın Ons 1.823 1.824 0,65  
Altın Gr. 1.019 1.019 2,94  
Cumhuriyet 6.784 6.886 -61,00  
Tam 6.764 6.862 0,00  
Yarım 3.321 3.356 0,00  
Çeyrek 1.663 1.678 0,00  
Gümüş.Ons 20,81 20,84 -0,13  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 -0,04  
B. Petrol 112 112 1,71  
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