***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
24.06.2022 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Haziran 2022 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039090
BIST
14:542.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,97
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:5417,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:5418,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:541.019,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.019,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:52
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|74.023.676
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,45
|77.006.801
|% 9,27
|
|KGYO
|8,58
|15.492.450
|% 8,47
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,63
|31.853.701
|% -5,89
|
|BAYRK
|6,72
|14.237.425
|% -4,68
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,78
|3.706.855.816
|% -1,52
|
|ASELS
|24,60
|1.849.021.285
|% 5,58
|
|EREGL
|27,96
|1.435.041.290
|% 1,38
|
|SISE
|21,54
|927.643.552
|% -0,09
|
|KRDMD
|12,57
|920.061.229
|% 0,16
|
|ODAS
|3,13
|763.392.821
|% -3,40
|
|YKBNK
|4,76
|595.235.731
|% -1,65
|
|TSKB
|2,12
|237.977.330
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,58
|220.560.798
|% -0,39
|
|ASELS
|24,60
|1.849.021.285
|% 5,58
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3731
|17,3791
|% 0,15
|
|Euro
|18,2877
|18,3011
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,2497
|21,3563
|% 0,29
|
|Frank
|18,0695
|18,1784
|% 0,65
|
|Riyal
|4,6154
|4,6386
|% 0,21
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,65
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|-61,00
|
|Tam
|6.764
|6.862
|0,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|0,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,71
|