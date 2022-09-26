***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.09.2022 15:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu, KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından AA+ olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065235
BIST
16:583.239
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -43,05
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
16:5818,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
16:5817,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
16:58976,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,41
|Açılış
|: 976,46
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler16:58
|USAK
|3,74
|146.503.352
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.367.526
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|376.443.583
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.356.185
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.814.979
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.307.791
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.590.234
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.474
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|251.193.866
|% -9,98
|
|VESTL
|37,22
|2.655.075.926
|% 4,08
|
|SASA
|65,40
|2.531.022.664
|% 5,65
|
|THYAO
|68,95
|2.438.212.708
|% -2,68
|
|HEKTS
|54,70
|1.853.803.700
|% 8,10
|
|ISCTR
|7,30
|1.559.230.170
|% -6,77
|
|EKGYO
|3,90
|915.490.172
|% -1,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.481.764.351
|% -3,75
|
|ZOREN
|4,60
|1.026.575.462
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,28
|516.123.664
|% -9,88
|
|ISCTR
|7,30
|1.559.230.170
|% -6,77
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4266
|18,4448
|% 0,17
|
|Euro
|17,8162
|17,8576
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,9587
|20,0588
|% 0,16
|
|Frank
|18,6372
|18,7495
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8897
|4,9142
|% 0,21
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,17
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.704
|-31,00
|
|Tam
|6.647
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,05
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|0,70
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:12ALBRK
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 723, 568 adet işlem
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17:11KRPLS
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 343, 672 adet işlem
-
17:10ASUZU
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 214.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 591 adet işlem
-
17:09XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 43, 363.00 milyon TL de
-
17:09ZPLIB
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 30.05 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 684 adet işlem