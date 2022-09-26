***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu, KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından AA+ olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065237BIST