***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.09.2022 16:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu, JCR Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından KR AA (tr) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066362
BIST
16:393.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 15,32
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
16:3918,5036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
16:3918,0905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0669
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
16:39993,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,45
|Açılış
|: 993,38
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BFREN
|1.529,40
|49.965.464
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.879.085
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|479.496.636
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,14
|2.501.993.190
|% -7,67
|
|PENTA
|388,90
|21.824.607
|% -5,03
|
|ELITE
|25,76
|30.070.448
|% -4,52
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,14
|2.501.993.190
|% -7,67
|
|THYAO
|68,80
|2.476.038.036
|% 0,29
|
|SASA
|69,30
|2.093.813.642
|% 5,24
|
|ASELS
|29,38
|1.571.037.352
|% -1,74
|
|ALARK
|57,20
|1.517.870.131
|% 1,60
|
|ISGYO
|6,14
|2.501.993.190
|% -7,67
|
|EKGYO
|3,85
|1.251.785.122
|% 0,79
|
|TSKB
|2,45
|436.316.234
|% -2,39
|
|ODAS
|6,20
|1.081.738.768
|% 4,38
|
|YKBNK
|7,18
|1.172.745.213
|% 2,13
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4777
|18,5036
|% -0,01
|
|Euro
|18,0679
|18,0905
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5093
|20,6121
|% 0,00
|
|Frank
|18,8310
|18,9445
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9182
|4,9429
|% 0,20
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|8,47
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|69,00
|
|Tam
|6.679
|6.752
|20,00
|
|Yarım
|3.250
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,04
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,05
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|-1,09
|
Seans Raporu
16:39
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