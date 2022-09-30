Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

30.09.2022 16:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu, JCR Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından KR AA (tr)  olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066362


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:393.162
Değişim :  0,49% |  15,32
Açılış :  3.151  
Önceki Kapanış :  3.147  
En Yüksek
3.180 En Düşük
3.130
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.529,40 49.965.464 % 10,00  
UZERB 46,94 1.423.221 % 9,98  
EKIZ 14,45 1.818.997 % 9,97  
ARASE 144,60 98.879.085 % 9,96  
ZOREN 3,57 479.496.636 % 9,85  
daha fazla
16:39 Alış Satış %  
Dolar 18,4777 18,5036 % -0,01  
Euro 18,0679 18,0905 % -0,37  
Sterlin 20,5093 20,6121 % 0,00  
Frank 18,8310 18,9445 % -0,31  
Riyal 4,9182 4,9429 % 0,20  
daha fazla
16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 8,47  
Altın Gr. 992 992 4,45  
Cumhuriyet 6.649 6.749 69,00  
Tam 6.679 6.752 20,00  
Yarım 3.250 3.301 10,00  
Çeyrek 1.630 1.650 4,00  
Gümüş.Ons 19,00 19,04 0,19  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,05  
B. Petrol 86,09 86,09 -1,09  
Seans Raporu 16:39
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru