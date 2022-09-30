Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

30.09.2022 17:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından AA (tr) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066376


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:093.167
Değişim :  0,65% |  20,33
Açılış :  3.151  
Önceki Kapanış :  3.147  
En Yüksek
3.180 En Düşük
3.130
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,94 1.423.221 % 9,98  
EKIZ 14,45 1.818.997 % 9,97  
ARASE 144,60 98.946.469 % 9,96  
ZOREN 3,57 480.986.326 % 9,85  
CANTE 129,80 99.387.287 % 9,54  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Dolar 18,5008 18,5083 % 0,01  
Euro 18,0653 18,0774 % -0,44  
Sterlin 20,5408 20,6438 % 0,16  
Frank 18,8479 18,9615 % -0,22  
Riyal 4,9115 4,9361 % 0,06  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 10,61  
Altın Gr. 994 995 6,73  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.689 6.758 26,00  
Yarım 3.254 3.303 12,00  
Çeyrek 1.632 1.652 6,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,14 0,30  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 0,19  
B. Petrol 86,52 86,52 -0,66  
Seans Raporu 17:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru