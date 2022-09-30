***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.09.2022 17:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından AA (tr) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066377
BIST
17:263.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 13,58
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:2618,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:2618,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0111
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:26994,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,72
|Açılış
|: 994,65
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CONSE
|4,51
|143.029.755
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.251.864
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.182.408
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.569.489.314
|% -7,97
|
|KZBGY
|19,99
|226.827.764
|% -6,41
|
|ELITE
|25,44
|32.350.586
|% -5,71
|
|AGYO
|5,91
|77.991.910
|% -5,44
|
|THYAO
|68,65
|2.678.241.502
|% 0,07
|
|ISGYO
|6,12
|2.569.489.314
|% -7,97
|
|SASA
|68,55
|2.271.125.890
|% 4,10
|
|ASELS
|29,34
|1.687.129.579
|% -1,87
|
|ALARK
|57,90
|1.602.871.908
|% 2,84
|
|ISGYO
|6,12
|2.569.489.314
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,85
|1.387.417.334
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,12
|1.380.372.959
|% 1,28
|
|ODAS
|6,22
|1.184.705.079
|% 4,71
|
|TSKB
|2,45
|455.499.081
|% -2,39
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5055
|18,5153
|% 0,05
|
|Euro
|18,1321
|18,1463
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,4830
|20,5857
|% -0,12
|
|Frank
|18,8037
|18,9170
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9108
|4,9354
|% 0,05
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|12,31
|
|Altın Gr.
|994
|994
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.685
|6.754
|22,00
|
|Yarım
|3.252
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,16
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|-0,68
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41ANELE
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 617, 403 adet işlem
-
17:39ODAS
Yüzde 4.88 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 234, 224 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, PETKM, SASA
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 81 artarak (% 0.49 ) 2, 808
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CONSE, UZERB, EKIZ, ARASE, ZOREN