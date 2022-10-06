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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

06.10.2022 18:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, S&P Global Ratings tarafından B+' dan B'ye Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068480


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 53,45 19.903.190 % 0,00  
ADEL 34,00 6.918.285 % 0,00  
ADESE 0,97 49.735.226 % 0,00  
AGHOL 89,40 125.244.820 % 0,00  
AGYO 6,29 30.283.119 % 0,00  
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Dolar 18,5777 18,5864 % 0,01  
Euro 18,1658 18,1696 % -0,10  
Sterlin 20,6201 20,7235 % -0,22  
Frank 18,6734 18,7859 % -0,03  
Riyal 4,9290 4,9537 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 -3,66  
Altın Gr. 1.022 1.022 -0,72  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.854 6.916 -15,00  
Yarım 3.340 3.381 -7,00  
Çeyrek 1.673 1.690 -4,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,66 -0,01  
Gümüş Gr. 12,37 12,38 0,03  
B. Petrol 94,17 94,17 -0,25  
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