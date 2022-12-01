***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.12.2022 10:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rat
12:245.077
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 99,79
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:2418,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:2419,4582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0607
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:241.065,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:24
|GENIL
|44,88
|34.445.804
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.206.384
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|VANGD
|6,26
|4.227.593
|% -4,13
|
|INFO
|11,15
|101.744.336
|% -3,88
|
|THYAO
|124,90
|4.635.913.850
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,48
|3.373.005.793
|% 5,09
|
|SISE
|39,96
|2.767.637.650
|% 2,20
|
|EREGL
|43,48
|2.445.423.351
|% 1,92
|
|PETKM
|18,34
|1.972.305.579
|% 2,52
|
|KRDMD
|15,48
|3.373.005.793
|% 5,09
|
|EKGYO
|7,24
|1.388.475.793
|% 5,08
|
|YKBNK
|11,97
|1.941.912.455
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,63
|1.486.252.293
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,74
|326.830.574
|% 1,11
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6253
|18,6537
|% 0,12
|
|Euro
|19,4490
|19,4582
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,5467
|22,6597
|% 0,69
|
|Frank
|19,6851
|19,8037
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,05
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,21
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|4,41
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.194
|81,00
|
|Tam
|7.106
|7.166
|11,00
|
|Yarım
|3.446
|3.503
|5,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|0,37
|