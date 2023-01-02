***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.01.2023 10:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından "AA (tr)" seviyesinden "AAA (tr)" seviyesine revize edilmiştir. Ayrıca, ihraççılardan Opet Petrolcülük A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından AA (tr) seviyesinden AA+ (tr) seviyesine revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091872
BIST
10:255.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 83,02
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:2518,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2520,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:251.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:25
|EGEEN
|6.812,30
|236.020.147
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|47.667.212
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|11.412.720
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.686.139
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|19.432.123
|% -9,93
|
|BRKVY
|33,50
|17.597.387
|% -5,53
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|PRDGS
|9,54
|39.038.413
|% -4,60
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ASELS
|64,25
|1.339.103.209
|% 3,38
|
|THYAO
|142,90
|988.086.296
|% 1,42
|
|TCELL
|39,34
|729.748.813
|% 3,85
|
|SISE
|44,04
|627.588.622
|% 2,61
|
|ENKAI
|34,34
|595.368.074
|% 3,62
|
|EKGYO
|8,84
|585.887.085
|% 1,26
|
|PETKM
|20,16
|528.547.376
|% 1,00
|
|KRDMD
|18,35
|471.339.463
|% 2,00
|
|ISCTR
|12,89
|302.233.078
|% 0,94
|
|TTKOM
|25,60
|535.190.001
|% 4,23
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7163
|18,7346
|% 0,18
|
|Euro
|19,9879
|20,0502
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5392
|22,6523
|% -0,00
|
|Frank
|20,1647
|20,2862
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.413
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.590
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|