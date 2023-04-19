***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi notu A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden yükselerek AA (tr) seviyesine revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139993BIST