***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş 'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından ‘A (tr)‘ seviyesinden ‘A+ (tr) seviyesine revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142924BIST