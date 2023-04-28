***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.04.2023 16:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş 'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından ‘A (tr)‘ seviyesinden ‘A+ (tr) seviyesine revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142926
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0774
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.245,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.245,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4408
|19,4449
|% 0,11
|
|Euro
|21,4736
|21,4810
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,3933
|24,5156
|% 0,70
|
|Frank
|21,7454
|21,8764
|% 0,44
|
|Riyal
|5,1703
|5,1962
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,77
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.127
|9.441
|159,00
|
|Yarım
|4.454
|4.590
|52,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.302
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,66
|0,07
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem