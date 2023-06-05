***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
05.06.2023 13:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından ‘AA (tr)‘ seviyesinden ‘AA+ (tr)' seviyesine revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156017
BIST
14:175.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,05
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1721,2157
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2590
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1722,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,3287
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:171.324,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,49
|Açılış
|: 1.324,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:15
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|366.435.209
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|26.022.429
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,12
|51.411.593
|% -6,07
|
|GMTAS
|12,38
|45.833.088
|% -4,25
|
|THYAO
|158,00
|6.535.575.857
|% 5,26
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,40
|2.831.172.644
|% 5,98
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.089.007.009
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.682.740.045
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|191.802.891
|% 0,40
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2126
|21,2170
|% 1,24
|
|Euro
|22,7644
|22,8010
|% 1,53
|
|Sterlin
|26,2069
|26,3383
|% 0,78
|
|Frank
|23,2018
|23,3415
|% 1,01
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,97
|
|Altın Gr.
|1.326
|1.326
|12,62
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.892
|9.123
|-20,05
|
|Yarım
|4.371
|4.469
|-97,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|1,38
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:29TMSN
Yüzde 7.06 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 919 adet işlem
-
14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 84 artarak (% 3.74 ) 4, 767
-
14:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, GEREL, SNICA, EKIZ, EMNIS, SASA, OSMEN, EUKYO
-
14:28
EKIZ, EPLAS, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:28
RODRG, OZKGY, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında