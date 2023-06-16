***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
16.06.2023 17:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Fasdat Gıda San ve Tic. A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından ‘A (tr)' seviyesinden ‘A- (tr)' seviyesine revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159473
BIST
17:585.484
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -11,57
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5823,6430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5825,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0165
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:581.488,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:56
|AVHOL
|66,55
|104.684.617
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.819.157
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|37.936.483
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|32.439.424
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.047.219
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.050.366
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|181,70
|7.747.784.448
|% -0,71
|
|YKBNK
|12,87
|4.275.756.805
|% -0,92
|
|AKBNK
|19,09
|4.248.851.413
|% -0,73
|
|ISCTR
|13,62
|2.635.198.166
|% -1,30
|
|EREGL
|36,86
|2.514.418.577
|% 0,71
|
|YKBNK
|12,87
|4.275.756.805
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,22
|1.763.296.427
|% 0,70
|
|AKBNK
|19,09
|4.248.851.413
|% -0,73
|
|ISCTR
|13,62
|2.635.198.166
|% -1,30
|
|KLGYO
|2,93
|328.503.547
|% 1,74
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6138
|23,6277
|% -0,08
|
|Euro
|25,8144
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,1925
|30,3439
|% 0,12
|
|Frank
|26,3245
|26,4831
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.804
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,30
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem