***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Marka Mağazacılık A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu, İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından TR A'dan TR A+'ya revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180641BIST