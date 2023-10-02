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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

02.10.2023 12:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak  ihraççılardan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 'nin uzun vadeli ulusal notu, KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından" KR AAA" olarak yukarı yönlü revize edilmiş not görünümü ise "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198535


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Yarım 5.432 5.489 -78,00  
Çeyrek 2.708 2.745 -38,00  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 -0,53  
Gümüş Gr. 19,11 19,14 -0,41  
B. Petrol 93,08 93,08 0,88  
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