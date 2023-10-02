***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.10.2023 12:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 'nin uzun vadeli ulusal notu, KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından" KR AAA" olarak yukarı yönlü revize edilmiş not görünümü ise "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198536
BIST
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13:268.452
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,52
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2627,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0784
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2628,9903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0182
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:261.620,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.621,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KONYA
|5.826,70
|54.747.673
|% 10,00
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|CMBTN
|893,20
|16.447.385
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.071.529
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.344.685
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|4.939.182
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|USAK
|13,18
|103.128.680
|% -6,66
|
|THYAO
|249,70
|7.280.094.555
|% 2,97
|
|SISE
|55,75
|3.351.663.534
|% 2,01
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|EREGL
|45,04
|2.518.940.751
|% 1,17
|
|KRDMD
|30,38
|2.336.005.424
|% 2,84
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,24
|1.649.846.334
|% 1,98
|
|YKBNK
|18,58
|2.244.879.073
|% 0,65
|
|SKBNK
|6,57
|587.090.871
|% 3,79
|
|ADESE
|2,46
|215.273.888
|% 4,24
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4570
|27,4639
|% 0,30
|
|Euro
|28,9697
|28,9854
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,3126
|33,4797
|% 0,04
|
|Frank
|29,9646
|30,1451
|% 0,57
|
|Riyal
|7,3017
|7,3383
|% 0,31
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,63
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|-60,00
|
|Tam
|10.828
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.431
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|19,10
|19,12
|-0,43
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,87
|