***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.12.2023 17:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Vakıf Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli derecelendirme notu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından "KR AAA" olarak yukarı yönlü revize edilmiş ve görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221625
BIST
'
17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0396
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1403
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3297
17:581.903,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.903,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|PAPIL
|46,86
|254.349.666
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|3.551.304
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9038
|28,9131
|% 0,14
|
|Euro
|31,3392
|31,3548
|% -0,44
|
|Sterlin
|36,4270
|36,6097
|% 0,24
|
|Frank
|32,9591
|33,1577
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6852
|7,7237
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,25
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|924,53
|928,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,11
|998,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,00
|81,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,00
|2.047,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında