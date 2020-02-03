***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.02.2020 14:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816660
BIST
15:31119.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 204,29
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
15:315,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9868
En Düşük
5,9764
15:316,6235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0149
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
15:31303,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,51
|Açılış
|: 303,86
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.882.804
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,06
|254.411.296
|% 12,50
|
|LUKSK
|11,80
|7.369.394
|% 11,95
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.529.464
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,86
|1.025.670.719
|% 1,32
|
|SISE
|5,66
|839.334.939
|% 1,80
|
|TRKCM
|4,20
|454.001.439
|% 4,22
|
|ODAS
|2,21
|419.062.172
|% 4,25
|
|IPEKE
|10,10
|329.471.438
|% 2,02
|
|ODAS
|2,21
|419.062.172
|% 4,25
|
|SISE
|5,66
|839.334.939
|% 1,80
|
|TRKCM
|4,20
|454.001.439
|% 4,22
|
|EKGYO
|1,67
|153.378.146
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|241.702.204
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7919
|7,8310
|% -1,11
|
|Frank
|6,1827
|6,2199
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,60
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-10,12
|
|Yarım
|967
|992
|-4,89
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,45
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|-0,32
|