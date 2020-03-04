***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.03.2020 09:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GPI yatırım fonunun risk değeri değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824114
BIST
11:03110.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -262,94
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
11:036,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
11:036,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
11:03322,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,20
|Açılış
|: 322,08
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.715.654
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|GLBMD
|2,45
|475.649
|% -4,67
|
|GSRAY
|3,40
|14.374.965
|% -4,49
|
|SONME
|5,85
|2.564.158
|% -4,26
|
|ASELS
|31,10
|572.239.710
|% 2,03
|
|THYAO
|12,00
|279.632.611
|% -1,80
|
|GARAN
|10,25
|150.610.380
|% 0,59
|
|ODAS
|2,16
|144.891.988
|% -0,92
|
|TKNSA
|8,41
|126.309.141
|% 4,21
|
|ODAS
|2,16
|144.891.988
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,36
|66.637.949
|% -1,45
|
|KARSN
|1,90
|92.750.786
|% 0,00
|
|ADESE
|1,53
|68.226.657
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,56
|109.755.474
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8053
|7,8445
|% 0,17
|
|Frank
|6,3649
|6,4033
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6264
|1,6345
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|1,81
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|52,06
|52,06
|0,20
|