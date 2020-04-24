***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.04.2020 12:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840095
BIST
13:5298.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 797,15
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.015
En Düşük
97.929
13:526,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:527,5140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:52389,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,44
|Açılış
|: 389,03
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,06
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.403.879
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.748.049
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.939.932
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|83.361.109
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|EUYO
|1,52
|7.311.787
|% -5,59
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|ECILC
|4,88
|488.023.108
|% 4,72
|
|GARAN
|8,12
|425.171.542
|% 0,62
|
|SASA
|9,06
|324.614.443
|% 3,90
|
|GUSGR
|3,09
|311.774.609
|% 9,57
|
|PETKM
|3,49
|297.267.325
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,09
|311.774.609
|% 9,57
|
|ECILC
|4,88
|488.023.108
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|297.267.325
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,80
|126.034.295
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,23
|80.372.337
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6232
|% 0,38
|
|Frank
|1,8484
|1,8577
|% 0,38
|
|Riyal
|388,3350
|388,5660
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,97
|
|Altın Gr.
|388
|389
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.550
|13,20
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,50
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,60
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|21,70
|21,70
|0,37
|