***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.04.2020 12:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840096
BIST
13:5398.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 761,78
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.015
En Düşük
97.929
13:536,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:537,5094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:53388,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,14
|Açılış
|: 388,73
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,07
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.403.879
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.748.049
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.939.932
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.433.381
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|EUYO
|1,52
|7.344.922
|% -5,59
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|ECILC
|4,89
|488.201.527
|% 4,94
|
|GARAN
|8,12
|425.991.477
|% 0,62
|
|SASA
|9,04
|329.302.678
|% 3,67
|
|GUSGR
|3,08
|312.387.604
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|297.459.012
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|312.387.604
|% 9,22
|
|ECILC
|4,89
|488.201.527
|% 4,94
|
|PETKM
|3,49
|297.459.012
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|126.081.597
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,24
|80.443.035
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5923
|8,6354
|% 0,53
|
|Frank
|7,1255
|7,1684
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8499
|1,8592
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|3,97
|
|Altın Gr.
|388
|389
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.550
|13,20
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,40
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,50
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,59
|21,59
|0,26
|