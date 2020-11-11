***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.11.2020 20:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888017
BIST
11:031.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:037,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:039,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:03472,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,89
|Açılış
|: 472,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BFREN
|1.145,80
|40.582.608
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.929.636
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|76.527.534
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.939.496
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,66
|2.544.900.851
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,90
|923.600.291
|% 3,57
|
|THYAO
|11,91
|765.789.227
|% 1,10
|
|AKBNK
|6,37
|758.209.956
|% 2,41
|
|KRDMD
|4,12
|733.202.452
|% 4,04
|
|YKBNK
|2,90
|923.600.291
|% 3,57
|
|GARAN
|8,66
|2.544.900.851
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,12
|733.202.452
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,93
|328.190.150
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,88
|582.565.807
|% 2,09
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8399
|7,8504
|% 0,72
|
|Euro
|9,2479
|9,2651
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,3375
|10,3894
|% 0,69
|
|Frank
|8,5504
|8,6019
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0912
|2,1017
|% 0,96
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,15
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|0,10
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:13SEKUR
Yüzde 5.12 oranında artışla 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 240 adet işlem
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11:12XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 706.00 milyon TL de
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11:12SAYAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 207 adet işlem
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11:09BRISA
Yüzde 5.89 oranında artışla 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 454, 125 adet işlem
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11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TTKOM, GUBRF