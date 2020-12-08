***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.12.2020 17:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892138
BIST
18:051.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
18:057,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7893
18:059,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4353
18:05470,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,17
|Açılış
|: 470,22
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
472,42
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8083
|7,8160
|% 0,08
|
|Euro
|9,4592
|9,4712
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,3936
|10,4457
|% -0,23
|
|Frank
|8,7562
|8,8089
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,10
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
-
17:57GOLTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 075 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, SISE
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 39 artarak (% 1.45 ) 1, 214
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM