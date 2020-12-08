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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

08.12.2020 17:44



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892139


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.340
Değişim :  0,75% |  9,99
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.348 En Düşük
1.332
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 18,16 279.088.808 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.985.369 % 9,99  
EREGL 13,45 1.170.486.705 % 9,98  
DOBUR 24,74 13.751.686 % 9,96  
CASA 115,00 1.100.565 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8020 7,8114 % 0,02  
Euro 9,4523 9,4609 % 0,02  
Sterlin 10,3910 10,4431 % -0,26  
Frank 8,7543 8,8071 % 0,26  
Riyal 2,0761 2,0865 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 470 470 2,18  
Cumhuriyet 3.118 3.165 49,00  
Tam 3.102 3.181 46,00  
Yarım 1.499 1.539 22,25  
Çeyrek 752 769 11,13  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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