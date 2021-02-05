***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.02.2021 14:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907826
BIST
16:131.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:137,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:138,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:13408,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,15
|Açılış
|: 408,48
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KRTEK
|11,45
|8.265.734
|% 9,99
|
|SERVE
|21,72
|4.004.148
|% 9,97
|
|ALKA
|21,20
|43.004.690
|% 9,96
|
|ATEKS
|51,85
|12.004.894
|% 9,94
|
|CMENT
|52,00
|1.613.456
|% 9,94
|
|SAMAT
|8,47
|9.860.613
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.778.370
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,90
|1.597.418.465
|% 4,44
|
|SISE
|7,73
|1.174.847.325
|% 0,26
|
|GARAN
|9,96
|883.297.373
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|750.190.045
|% -0,24
|
|TCELL
|16,91
|729.003.616
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|404.934.737
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|491.101.122
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|750.190.045
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,69
|471.912.010
|% 5,08
|
|SISE
|7,73
|1.174.847.325
|% 0,26
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0776
|7,0825
|% -0,75
|
|Euro
|8,4851
|8,4906
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,6446
|9,6930
|% -0,86
|
|Frank
|7,7912
|7,8382
|% -0,90
|
|Riyal
|1,8779
|1,8874
|% -0,99
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|1,86
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,98
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,51
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,25
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,43
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:27BTCIM
Yüzde 6.01 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 691 adet işlem
-
16:26GEDIK
Yüzde 5.80 oranında artışla 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 650, 003 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, TTKOM
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 03 artarak (% 0.67 ) 1, 356
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, CMENT, ATEKS, UFUK, TACTR, KRTEK, DIRIT, SERVE, HATEK, ALKA