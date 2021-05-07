***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.05.2021 12:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935206
BIST
13:561.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
13:568,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
13:5610,0034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
13:56484,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,93
|Açılış
|: 484,65
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:56
|IHGZT
|1,43
|7.187.313
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.523.673
|% 9,99
|
|INVEO
|118,60
|132.460.096
|% 8,71
|
|INTEM
|45,00
|4.434.253
|% 8,23
|
|VAKFN
|15,54
|4.814.556
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,92
|63.554.962
|% -7,69
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AYEN
|6,51
|74.669.493
|% -6,60
|
|PETKM
|6,52
|4.158.457.371
|% -5,51
|
|KOZAL
|129,10
|1.255.706.321
|% 5,39
|
|GARAN
|7,60
|946.036.777
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,26
|744.146.105
|% -0,24
|
|TUPRS
|95,85
|659.230.390
|% 4,53
|
|PETKM
|6,52
|4.158.457.371
|% -5,51
|
|TSKB
|1,30
|332.855.825
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,12
|389.341.308
|% 1,92
|
|GARAN
|7,60
|946.036.777
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,17
|145.794.178
|% 1,74
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2752
|8,2778
|% 0,10
|
|Euro
|9,9995
|10,0034
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4863
|11,5439
|% 0,29
|
|Frank
|9,0734
|9,1280
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2011
|2,2121
|% 0,14
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,60
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|0,13
|