***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.07.2021 16:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951508
BIST
17:131.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
17:138,5399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
17:1310,0550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,0550
En Düşük
10,0150
17:13498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,29
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KGYO
|7,15
|33.237.811
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.701.385
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.944.810
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|29.251.351
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,80
|37.913.877
|% -6,81
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|ISBIR
|5.201,00
|532.992
|% -3,67
|
|SASA
|30,50
|1.341.655.316
|% -2,12
|
|THYAO
|13,10
|470.322.435
|% 0,15
|
|GARAN
|8,37
|448.308.684
|% -0,71
|
|KRDMD
|7,32
|342.670.593
|% 0,69
|
|ARCLK
|33,46
|307.409.837
|% 2,32
|
|PEKGY
|1,07
|107.129.419
|% 7,00
|
|YKBNK
|2,29
|168.790.314
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,07
|63.904.573
|% 2,88
|
|GARAN
|8,37
|448.308.684
|% -0,71
|
|DGKLB
|2,16
|107.727.341
|% 5,88
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5399
|% -0,29
|
|Euro
|10,0450
|10,0550
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,7365
|11,7954
|% -0,65
|
|Frank
|9,2486
|9,3043
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2689
|2,2802
|% -0,39
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-5,93
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|-8,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|-2,93
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-1,42
|
|Çeyrek
|800
|818
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,19
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 78 kaybederek (% -0.56 ) 1, 204
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17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, SELVA, SERVE, ATATP, EDIP, YESIL, KGYO, EDATA
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17:27
SNGYO, OZBAL, BASGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
KRTEK, EKIZ, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27XEUR
EURO serbest piyasada 10.05 liradan (ALIŞ) işlem