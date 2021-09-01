***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.09.2021 19:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961329
BIST
10:071.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.477
En Düşük
1.472
10:078,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:079,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:07483,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 483,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ORCAY
|10,89
|314.209
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.339.440
|% 10,00
|
|ANELE
|3,41
|2.808.923
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|8.088.307
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|DOBUR
|23,00
|32.698
|% -4,41
|
|EDATA
|14,17
|10.014.880
|% -3,41
|
|OZRDN
|7,42
|147.069
|% -3,39
|
|THYAO
|12,86
|79.272.660
|% -0,31
|
|SISE
|8,89
|54.128.969
|% 1,02
|
|GARAN
|9,88
|45.527.785
|% 0,51
|
|TUPRS
|103,30
|32.742.709
|% -0,29
|
|GSDHO
|2,22
|27.852.186
|% 3,74
|
|GSDHO
|2,22
|27.852.186
|% 3,74
|
|ODAS
|1,53
|14.807.419
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,64
|19.075.582
|% 0,76
|
|AKYHO
|2,43
|16.220.399
|% 7,05
|
|THYAO
|12,86
|79.272.660
|% -0,31
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2842
|8,2877
|% 0,05
|
|Euro
|9,8280
|9,8379
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,3867
|11,4438
|% 0,05
|
|Frank
|9,0243
|9,0786
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2035
|2,2146
|% -0,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.815
|0,11
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,18
|