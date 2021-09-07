***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.09.2021 18:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962368
BIST
15:341.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:348,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3410,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:34488,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,06
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ORCAY
|14,33
|159.161.045
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.033.689
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.907
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.488
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.374.413
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|TGSAS
|19,31
|70.549.357
|% -3,45
|
|GARAN
|9,46
|1.239.652.819
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|565.734.283
|% 0,40
|
|THYAO
|12,48
|446.620.394
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,29
|385.684.248
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|320.845.927
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.734.283
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.239.652.819
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|310.179.899
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|69.713.947
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|385.684.248
|% 0,41
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4727
|8,4748
|% 0,15
|
|Euro
|10,0236
|10,0299
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6761
|11,7347
|% 0,52
|
|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2508
|2,2621
|% 0,09
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|