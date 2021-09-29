***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.09.2021 11:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965671
BIST
13:401.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:408,8661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:4010,3467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0309
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:40496,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,29
|Açılış
|: 496,61
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:39
|MANAS
|17,29
|20.670.146
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.297.861
|% 9,90
|
|ATAGY
|3,93
|3.797.219
|% 9,78
|
|EUYO
|3,71
|6.799.759
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|112.193.382
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|530.218
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.158.101
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GEDIK
|7,49
|43.714.584
|% -7,30
|
|THYAO
|13,83
|649.596.650
|% 0,36
|
|GARAN
|8,96
|550.994.913
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,40
|334.437.987
|% 3,23
|
|TUPRS
|112,40
|268.156.146
|% -0,44
|
|ORCAY
|18,44
|257.970.171
|% -3,20
|
|GARAN
|8,96
|550.994.913
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.600.192
|% 1,28
|
|THYAO
|13,83
|649.596.650
|% 0,36
|
|PEKGY
|0,96
|36.686.842
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|42.570.418
|% 1,69
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8609
|8,8632
|% -0,08
|
|Euro
|10,3368
|10,3412
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9357
|11,9955
|% -0,25
|
|Frank
|9,4957
|9,5529
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3536
|2,3654
|% -0,12
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|17,77
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|8,60
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,52
|