***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.09.2021 11:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965670
BIST
13:191.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:198,8575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:1910,3312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0464
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:19496,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,51
|Açılış
|: 496,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:19
|MANAS
|17,29
|20.507.015
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.279.971
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.798.402
|% 9,76
|
|ATAGY
|3,92
|2.598.596
|% 9,50
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|111.471.652
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|506.492
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.010.047
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,17
|5.169.059
|% -7,90
|
|THYAO
|13,82
|623.828.855
|% 0,29
|
|GARAN
|8,96
|535.124.621
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,00
|317.473.815
|% 2,81
|
|TUPRS
|112,20
|263.257.028
|% -0,62
|
|ORCAY
|18,41
|251.746.724
|% -3,36
|
|GARAN
|8,96
|535.124.621
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.073.424
|% 1,28
|
|THYAO
|13,82
|623.828.855
|% 0,29
|
|TSKB
|1,20
|42.145.619
|% 1,69
|
|PEKGY
|0,96
|33.652.469
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8486
|8,8575
|% -0,14
|
|Euro
|10,3236
|10,3312
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9429
|12,0028
|% -0,19
|
|Frank
|9,4990
|9,5562
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3542
|2,3660
|% -0,10
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|10,95
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|11,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|13,56
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|6,56
|
|Çeyrek
|793
|811
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|-0,33
|