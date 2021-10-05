***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.10.2021 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formunu risk değeri değişimi sebebiyle güncellendi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966860
BIST
13:481.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:488,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:4810,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0104
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:48499,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,91
|Açılış
|: 499,93
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:48
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.281.519
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.495.868
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,48
|98.868.382
|% 9,40
|
|BIOEN
|24,30
|169.456.560
|% -10,00
|
|KARYE
|14,92
|67.679.181
|% -9,58
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,55
|12.586.433
|% -7,74
|
|YUNSA
|15,62
|12.717.563
|% -7,41
|
|MAREN
|10,56
|789.305.495
|% 5,07
|
|GARAN
|9,27
|774.125.108
|% 0,54
|
|THYAO
|14,08
|577.455.374
|% 1,51
|
|TUPRS
|117,80
|497.080.787
|% 1,55
|
|SISE
|8,15
|295.695.067
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,00
|110.315.997
|% 2,04
|
|GARAN
|9,27
|774.125.108
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,38
|188.368.243
|% 0,00
|
|MAREN
|10,56
|789.305.495
|% 5,07
|
|ALBRK
|1,81
|94.495.868
|% 9,70
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8470
|8,8613
|% 0,16
|
|Euro
|10,2737
|10,2835
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0276
|12,0879
|% 0,13
|
|Frank
|9,5134
|9,5707
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3538
|2,3656
|% 0,01
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,10
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,02
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|0,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,76
|81,76
|0,48
|