***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.10.2021 16:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971975
BIST
17:331.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 24,32
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:339,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1178
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:3311,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1277
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:33559,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 13,93
|Açılış
|: 559,14
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MRSHL
|258,60
|16.433.738
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.507.541
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.121.727
|% 9,97
|
|MERIT
|23,86
|36.217.557
|% -9,55
|
|FADE
|8,04
|253.428.972
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,27
|5.260.225
|% -5,58
|
|GARAN
|9,13
|2.822.498.855
|% 1,56
|
|TUPRS
|139,90
|1.032.716.103
|% 2,64
|
|SISE
|8,55
|1.021.755.907
|% 2,27
|
|THYAO
|14,10
|1.020.032.404
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,58
|910.156.730
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|910.156.730
|% 3,61
|
|GARAN
|9,13
|2.822.498.855
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|351.928.650
|% 0,52
|
|SISE
|8,55
|1.021.755.907
|% 2,27
|
|AKBNK
|5,46
|649.298.642
|% 2,63
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6154
|9,6179
|% 1,24
|
|Euro
|11,2011
|11,2075
|% 1,15
|
|Sterlin
|13,1955
|13,2617
|% 0,89
|
|Frank
|10,4480
|10,5110
|% 1,28
|
|Riyal
|2,5529
|2,5657
|% 0,98
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|27,91
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,92
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,48
|
Seans Raporu
17:33
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17:48YEOTK
Yüzde 9.97 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 539 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 17 artarak (% 1.73 ) 1, 595
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17:47XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 19, 505.00 milyon TL de
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17:45TEKTU
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 401, 896 adet işlem
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17:42XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 19, 236.00 milyon TL de