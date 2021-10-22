***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.10.2021 16:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971976
BIST
17:331.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 24,32
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:339,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1178
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:3311,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1277
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:33559,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 13,93
|Açılış
|: 559,14
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MRSHL
|258,60
|16.432.963
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.446.927
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.107.678
|% 9,97
|
|MERIT
|23,98
|36.155.612
|% -9,10
|
|FADE
|8,04
|253.109.466
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,29
|5.203.109
|% -5,32
|
|GARAN
|9,15
|2.778.781.313
|% 1,78
|
|TUPRS
|140,10
|1.027.235.441
|% 2,79
|
|SISE
|8,55
|1.018.976.004
|% 2,27
|
|THYAO
|14,11
|1.017.222.654
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,59
|902.629.823
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,59
|902.629.823
|% 4,02
|
|GARAN
|9,15
|2.778.781.313
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,96
|350.712.069
|% 1,03
|
|SISE
|8,55
|1.018.976.004
|% 2,27
|
|AKBNK
|5,47
|646.763.185
|% 2,82
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6136
|9,6183
|% 1,24
|
|Euro
|11,1971
|11,2032
|% 1,11
|
|Sterlin
|13,1922
|13,2584
|% 0,87
|
|Frank
|10,4447
|10,5076
|% 1,25
|
|Riyal
|2,5513
|2,5641
|% 0,92
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|28,76
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,51
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|110,00
|
|Tam
|3.660
|3.752
|111,27
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|53,82
|
|Çeyrek
|887
|907
|26,92
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,26
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|0,34
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 17 artarak (% 1.73 ) 1, 595
-
17:47XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 19, 505.00 milyon TL de
-
17:45TEKTU
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 401, 896 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 19, 236.00 milyon TL de
-
17:42KCHOL
Yüzde 5.27 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 075, 480 adet işlem