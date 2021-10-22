***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.10.2021 16:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971977
BIST
16:011.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,31
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.473
En Düşük
1.454
16:019,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1010
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
16:0111,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1003
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
16:01557,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 11,95
|Açılış
|: 557,46
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
557,95
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|41,14
|8.794.001
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|47.353.793
|% 9,97
|
|ERBOS
|94,35
|87.692.940
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|22.164.270
|% 9,83
|
|MERIT
|24,22
|31.412.922
|% -8,19
|
|FADE
|7,95
|214.994.901
|% -7,56
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,14
|524.883.646
|% -5,80
|
|GARAN
|9,05
|1.575.764.638
|% 0,67
|
|SISE
|8,55
|838.711.602
|% 2,27
|
|TUPRS
|139,20
|815.267.065
|% 2,13
|
|THYAO
|14,06
|791.583.468
|% 0,64
|
|KRDMD
|7,45
|715.646.819
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,54
|499.202.605
|% 2,01
|
|GARAN
|9,05
|1.575.764.638
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|249.001.659
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,62
|264.750.155
|% 2,34
|
|SISE
|8,55
|838.711.602
|% 2,27
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5981
|9,6011
|% 1,06
|
|Euro
|11,1722
|11,1801
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,1916
|13,2578
|% 0,86
|
|Frank
|10,4300
|10,4928
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5511
|2,5639
|% 0,91
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|23,09
|
|Altın Gr.
|557
|557
|11,93
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|104,00
|
|Tam
|3.655
|3.746
|106,06
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|51,30
|
|Çeyrek
|886
|906
|25,66
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,17
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,67
|