***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.12.2021 14:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980447
BIST
14:301.856
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 46,14
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
14:3013,1967
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -0,4744
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
14:3014,9989
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -0,5276
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
14:30756,68
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -22,06
|Açılış
|: 756,68
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.240.126
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|BRKO
|1,02
|401.460
|% -7,27
|
|GARAN
|11,67
|2.582.660.802
|% 2,19
|
|THYAO
|18,72
|2.216.114.919
|% 8,71
|
|SISE
|12,95
|1.994.654.124
|% 3,19
|
|SASA
|46,46
|1.391.231.033
|% 7,05
|
|ASELS
|22,44
|1.339.622.228
|% 3,22
|
|YKBNK
|3,29
|863.442.071
|% 3,79
|
|GARAN
|11,67
|2.582.660.802
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,29
|487.991.560
|% 2,23
|
|TSKB
|1,50
|261.010.303
|% 1,35
|
|SISE
|12,95
|1.994.654.124
|% 3,19
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1920
|13,1967
|% -3,47
|
|Euro
|14,9449
|14,9989
|% -3,40
|
|Sterlin
|17,4970
|17,5847
|% -3,46
|
|Frank
|14,2655
|14,3515
|% -3,80
|
|Riyal
|3,5008
|3,5184
|% -3,62
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|17,06
|
|Altın Gr.
|757
|757
|-22,06
|
|Cumhuriyet
|4.992
|5.067
|6,00
|
|Tam
|4.961
|5.102
|13,98
|
|Yarım
|2.398
|2.468
|6,76
|
|Çeyrek
|1.203
|1.234
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,32
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|3,12
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:46EGEPO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 852, 759 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 07 artarak (% 2.89 ) 1, 999
-
14:45XU100
Endeks 1, 855 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 51 üstünde . İşlem hacmi 25, 238.00 milyon TL de
-
14:45EGSER
Yüzde 5.73 oranında artışla 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 965 adet işlem
-
14:41SASA
Yüzde 6.82 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 233, 837 adet işlem