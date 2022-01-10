***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.01.2022 14:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991639
BIST
14:552.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,81
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5513,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0780
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8891
En Düşük
13,6904
14:5515,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0309
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:55801,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,01
|Açılış
|: 801,31
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:55
|INTEM
|118,80
|26.671.018
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.543
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.702.597
|% 9,94
|
|ELITE
|18,18
|202.214.862
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,43
|53.550.120
|% -6,93
|
|SANEL
|6,44
|6.573.343
|% -5,29
|
|IHAAS
|9,98
|3.304.983
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.227.738.053
|% 1,88
|
|EREGL
|30,96
|1.190.921.822
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.058.151
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|592.810.336
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8623
|13,8844
|% 0,56
|
|Euro
|15,6703
|15,7562
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7452
|18,8392
|% 0,17
|
|Frank
|14,9518
|15,0419
|% -0,16
|
|Riyal
|3,6759
|3,6943
|% 0,25
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,12
|
|Altın Gr.
|801
|801
|4,01
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.291
|5.425
|-7,22
|
|Yarım
|2.557
|2.624
|-3,50
|
|Çeyrek
|1.283
|1.312
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|0,10
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-0,14
|