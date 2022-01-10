***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.01.2022 14:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991640
BIST
14:062.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:0613,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:0615,6643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0610
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:06796,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,54
|Açılış
|: 796,77
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:04
|INTEM
|118,80
|24.066.957
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.931.195
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.985.289
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.512.698
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,29
|186.291.046
|% -7,81
|
|LIDFA
|4,39
|52.018.132
|% -7,77
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,65
|19.227.821
|% -4,04
|
|IHAAS
|10,08
|2.472.980
|% -4,00
|
|THYAO
|26,86
|2.758.433.141
|% 7,70
|
|GARAN
|11,84
|1.610.821.010
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.420.395.749
|% 1,38
|
|SISE
|15,12
|1.149.314.910
|% 1,75
|
|EREGL
|30,86
|1.120.550.087
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,75
|1.025.664.004
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,42
|547.512.474
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.610.821.010
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.420.395.749
|% 1,38
|
|THYAO
|26,86
|2.758.433.141
|% 7,70
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7912
|13,8116
|% 0,04
|
|Euro
|15,6313
|15,6587
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,6543
|18,7478
|% -0,32
|
|Frank
|14,8818
|14,9714
|% -0,63
|
|Riyal
|3,6593
|3,6776
|% -0,21
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,04
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,05
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|-0,04
|
Seans Raporu
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