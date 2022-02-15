***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.02.2022 17:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001882
BIST
17:272.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -11,52
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:2713,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0093
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:2715,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:27828,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,85
|Açılış
|: 828,34
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.894.398
|% 9,96
|
|BUCIM
|1,88
|173.052.773
|% 9,94
|
|OSTIM
|1,77
|69.078.022
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.700.889
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.582.135
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.526.223
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,36
|6.130.752.272
|% -0,81
|
|KRDMD
|11,76
|1.958.656.889
|% -0,93
|
|EREGL
|28,50
|1.685.721.970
|% 1,14
|
|TUPRS
|194,70
|1.286.922.887
|% -0,46
|
|GARAN
|11,89
|1.077.708.084
|% 0,42
|
|YKBNK
|4,03
|836.653.080
|% 0,50
|
|THYAO
|29,36
|6.130.752.272
|% -0,81
|
|KRDMD
|11,76
|1.958.656.889
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,33
|382.751.820
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,88
|173.052.773
|% 9,94
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6011
|13,6062
|% 0,07
|
|Euro
|15,4824
|15,4926
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,4953
|18,5881
|% 0,37
|
|Frank
|14,7281
|14,8168
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6160
|3,6342
|% 0,11
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,53
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.480
|5.617
|93,53
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|45,24
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|22,62
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 81 kaybederek (% -0.43 ) 2, 259
-
17:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, KRDMD
-
17:41XU100
Endeks 2, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 28, 265.00 milyon TL de
-
17:41AYGAZ
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 960 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 27, 756.00 milyon TL de