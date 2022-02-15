***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.02.2022 17:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001885
BIST
17:272.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -11,52
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:2713,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0093
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:2715,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:27828,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,79
|Açılış
|: 828,34
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.939.682
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|69.250.070
|% 9,94
|
|ARMDA
|69,75
|10.858.719
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.707.091
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.582.135
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.526.223
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,26
|6.185.470.963
|% -1,15
|
|KRDMD
|11,70
|1.980.177.433
|% -1,43
|
|EREGL
|28,34
|1.694.769.629
|% 0,57
|
|TUPRS
|193,50
|1.293.234.154
|% -1,07
|
|GARAN
|11,87
|1.097.566.385
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,01
|845.062.480
|% 0,00
|
|THYAO
|29,26
|6.185.470.963
|% -1,15
|
|KRDMD
|11,70
|1.980.177.433
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,32
|386.209.385
|% -1,69
|
|BUCIM
|1,87
|173.988.376
|% 9,36
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6011
|13,6062
|% 0,07
|
|Euro
|15,4824
|15,4926
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5008
|18,5935
|% 0,40
|
|Frank
|14,7307
|14,8195
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6162
|3,6343
|% 0,11
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,48
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,84
|
|Cumhuriyet
|5.500
|5.583
|88,00
|
|Tam
|5.475
|5.612
|88,81
|
|Yarım
|2.646
|2.715
|42,96
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|21,48
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-1,62
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 81 kaybederek (% -0.43 ) 2, 259
-
17:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, KRDMD
-
17:41XU100
Endeks 2, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 28, 265.00 milyon TL de
-
17:41AYGAZ
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 960 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 27, 756.00 milyon TL de