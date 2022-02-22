***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.02.2022 15:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003456
BIST
16:412.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,72
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:4113,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2009
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:4115,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2542
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:41846,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,73
|Açılış
|: 846,98
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:41
|HUNER
|2,20
|3.548.915
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.040.280
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.243.679
|% 9,94
|
|POLTK
|601,10
|89.077.739
|% 9,57
|
|TCELL
|20,96
|705.802.141
|% 8,38
|
|PKENT
|467,30
|820.112
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.249.645
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,02
|3.296.901.680
|% -1,43
|
|KRDMD
|11,66
|1.453.744.170
|% -0,60
|
|KARSN
|4,23
|1.193.500.729
|% 6,02
|
|EREGL
|28,52
|1.090.442.028
|% -1,18
|
|YKBNK
|4,00
|1.037.483.793
|% -1,23
|
|KARSN
|4,23
|1.193.500.729
|% 6,02
|
|YKBNK
|4,00
|1.037.483.793
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,26
|317.923.326
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,66
|1.453.744.170
|% -0,60
|
|ODAS
|1,36
|160.546.019
|% 0,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8543
|13,8635
|% 1,47
|
|Euro
|15,7152
|15,7330
|% 1,64
|
|Sterlin
|18,7290
|18,8229
|% 1,07
|
|Frank
|15,0238
|15,1143
|% 1,18
|
|Riyal
|3,6824
|3,7008
|% 1,42
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-3,92
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,91
|
|Cumhuriyet
|5.634
|5.719
|103,00
|
|Tam
|5.620
|5.762
|120,80
|
|Yarım
|2.716
|2.787
|58,43
|
|Çeyrek
|1.362
|1.394
|29,22
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,26
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|1,64
|