Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

24.02.2022 10:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

güncel yatırımcı bilgi formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003977


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:511.879
Değişim :  -6,80% |  -137,16
Açılış :  1.953  
Önceki Kapanış :  2.016  
En Yüksek
1.953 En Düşük
1.852
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 17,82 25.701.231 % 10,00  
ULUUN 6,82 88.342.982 % 9,65  
PETUN 20,88 25.407.430 % 9,15  
HUNER 2,54 482.419.960 % 4,96  
PINSU 3,33 9.989.296 % 4,39  
daha fazla
12:49 Alış Satış %  
Dolar 14,1968 14,2026 % 2,79  
Euro 15,9651 16,0322 % 2,39  
Sterlin 19,0264 19,1218 % 1,98  
Frank 15,3461 15,4386 % 2,40  
Riyal 3,7724 3,7913 % 2,75  
daha fazla
12:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 45,46  
Altın Gr. 889 889 40,84  
Cumhuriyet 5.934 6.024 311,00  
Tam 5.904 6.058 314,95  
Yarım 2.854 2.930 152,35  
Çeyrek 1.431 1.465 76,18  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,76  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 0,62  
B. Petrol 100 100 6,30  
Seans Raporu 12:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru