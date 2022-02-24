***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2022 10:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003978
BIST
09:551.863
En Yüksek
|Değişim
|: -7,59%
|| -153,09
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.863
09:5514,2293
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,4122
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
14,2293
En Düşük
13,7709
09:5516,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3777
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
16,0783
En Düşük
15,4856
09:55887,21
En Yüksek
|Değişim
|: 4,57%
|| 38,80
|Açılış
|: 887,21
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
888,52
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALKA
|17,82
|1.102.523
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,50
|103.032
|% 0,00
|
|SONME
|36,80
|71.245
|% 0,00
|
|OYLUM
|4,86
|607.981
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,18
|259.000
|% 0,00
|
|BEYAZ
|7,56
|129.578
|% -10,00
|
|AKMGY
|37,26
|41.210
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|344.534
|% -10,00
|
|TURGG
|162,00
|133.326
|% -10,00
|
|TMPOL
|14,94
|175.082
|% -10,00
|
|THYAO
|25,30
|47.215.164
|% -9,90
|
|HUNER
|2,25
|15.475.874
|% -7,02
|
|EREGL
|29,06
|15.337.258
|% -4,47
|
|KRDMD
|10,65
|14.340.012
|% -9,13
|
|YKBNK
|3,58
|14.026.419
|% -8,67
|
|HUNER
|2,25
|15.475.874
|% -7,02
|
|YKBNK
|3,58
|14.026.419
|% -8,67
|
|ODAS
|1,29
|4.719.259
|% -7,86
|
|KLGYO
|0,95
|2.781.788
|% -6,86
|
|EKGYO
|2,02
|5.790.597
|% -8,60
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2080
|14,2293
|% 2,98
|
|Euro
|16,0138
|16,0355
|% 2,41
|
|Sterlin
|19,1206
|19,2165
|% 2,49
|
|Frank
|15,4146
|15,5075
|% 2,85
|
|Riyal
|3,7767
|3,7956
|% 2,86
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|32,73
|
|Altın Gr.
|887
|887
|38,80
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,51
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,57
|
Seans Raporu
09:55
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10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, THYAO, VESTL
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10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, GARAN, DOHOL
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10:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -136, 43 kaybederek (% -7.51 ) 1, 680