***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.02.2022 15:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004458
BIST
14:551.934
En Yüksek
|Değişim
|: 4,44%
|| 82,20
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
14:5513,9760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0470
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:5515,6918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1537
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6248
14:55853,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,76
|Açılış
|: 853,54
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler14:53
|PENTA
|297,00
|15.689.916
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,88
|121.788.120
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ULUUN
|6,29
|36.598.225
|% -2,63
|
|TKFEN
|19,80
|621.751.535
|% -2,56
|
|ORCAY
|21,50
|9.671.784
|% -2,01
|
|THYAO
|27,02
|4.796.400.501
|% 6,88
|
|EREGL
|30,28
|1.726.779.465
|% 4,13
|
|GARAN
|11,42
|980.867.998
|% 3,72
|
|KRDMD
|11,17
|915.736.804
|% 5,88
|
|SASA
|45,12
|738.587.229
|% 7,17
|
|EKGYO
|2,04
|419.848.463
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,65
|696.120.896
|% 3,40
|
|THYAO
|27,02
|4.796.400.501
|% 6,88
|
|KLGYO
|0,88
|121.788.120
|% -4,35
|
|HUNER
|2,76
|353.062.227
|% 3,76
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9748
|13,9811
|% -0,30
|
|Euro
|15,6609
|15,7006
|% -0,91
|
|Sterlin
|18,6827
|18,7764
|% -0,16
|
|Frank
|15,0458
|15,1364
|% -0,29
|
|Riyal
|3,7184
|3,7371
|% -0,17
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|2,48
|
|Altın Gr.
|860
|860
|4,46
|
|Cumhuriyet
|5.749
|5.836
|-334,00
|
|Tam
|5.721
|5.866
|-340,50
|
|Yarım
|2.765
|2.837
|-164,72
|
|Çeyrek
|1.387
|1.419
|-82,35
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|0,07
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,89
|
Seans Raporu
14:53
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