***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.02.2022 15:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004483
BIST
16:481.958
En Yüksek
|Değişim
|: 5,76%
|| 106,60
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:4813,8447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1783
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:4815,6125
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,2330
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:48843,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -12,28
|Açılış
|: 843,02
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:46
|PENTA
|297,00
|16.302.924
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|27.984.566
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|166.898.432
|% -3,26
|
|ARMDA
|61,95
|3.330.121
|% -2,36
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,94
|8.023.775
|% -1,55
|
|THYAO
|27,32
|5.984.966.893
|% 8,07
|
|EREGL
|30,76
|2.600.388.629
|% 5,78
|
|KRDMD
|11,32
|1.431.126.285
|% 7,30
|
|GARAN
|11,40
|1.414.746.577
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,69
|1.058.967.950
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,07
|590.273.506
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,69
|1.058.967.950
|% 4,53
|
|THYAO
|27,32
|5.984.966.893
|% 8,07
|
|KLGYO
|0,89
|166.898.432
|% -3,26
|
|HUNER
|2,78
|425.997.093
|% 4,51
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8427
|13,8525
|% -1,22
|
|Euro
|15,6010
|15,6196
|% -1,43
|
|Sterlin
|18,4673
|18,5599
|% -1,31
|
|Frank
|14,8678
|14,9574
|% -1,47
|
|Riyal
|3,6767
|3,6951
|% -1,29
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,05
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-16,21
|
|Cumhuriyet
|5.624
|5.709
|-461,00
|
|Tam
|5.586
|5.731
|-475,02
|
|Yarım
|2.700
|2.772
|-229,78
|
|Çeyrek
|1.354
|1.386
|-115,11
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|-1,30
|
Seans Raporu
16:46
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16:58SASA
Yüzde 9.17 oranında artışla 45.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 598, 808 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 1, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 66 üstünde . İşlem hacmi 30, 035.00 milyon TL de
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16:57ATAGY
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 464 adet işlem
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16:55KARSN
Yüzde 9.17 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 627, 053 adet işlem
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16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, FROTO