***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.02.2022 15:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004484
BIST
16:461.954
En Yüksek
|Değişim
|: 5,55%
|| 102,79
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:4613,8525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1705
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:4615,6196
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,2259
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:46843,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -12,28
|Açılış
|: 843,02
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PENTA
|297,00
|16.302.924
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|27.984.566
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|166.898.432
|% -3,26
|
|ARMDA
|61,95
|3.330.121
|% -2,36
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,94
|8.023.775
|% -1,55
|
|THYAO
|27,32
|5.984.966.893
|% 8,07
|
|EREGL
|30,76
|2.600.388.629
|% 5,78
|
|KRDMD
|11,32
|1.431.126.285
|% 7,30
|
|GARAN
|11,40
|1.414.746.577
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,69
|1.058.967.950
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,07
|590.273.506
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,69
|1.058.967.950
|% 4,53
|
|THYAO
|27,32
|5.984.966.893
|% 8,07
|
|KLGYO
|0,89
|166.898.432
|% -3,26
|
|HUNER
|2,78
|425.997.093
|% 4,51
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8269
|13,8415
|% -1,29
|
|Euro
|15,5797
|15,5997
|% -1,55
|
|Sterlin
|18,4673
|18,5599
|% -1,31
|
|Frank
|14,8678
|14,9574
|% -1,47
|
|Riyal
|3,6767
|3,6951
|% -1,29
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-7,63
|
|Altın Gr.
|841
|842
|-13,69
|
|Cumhuriyet
|5.614
|5.699
|-471,00
|
|Tam
|5.586
|5.732
|-474,48
|
|Yarım
|2.700
|2.773
|-229,52
|
|Çeyrek
|1.354
|1.386
|-114,76
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-0,90
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:58SASA
Yüzde 9.17 oranında artışla 45.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 598, 808 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 1, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 66 üstünde . İşlem hacmi 30, 035.00 milyon TL de
-
16:57ATAGY
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 464 adet işlem
-
16:55KARSN
Yüzde 9.17 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 627, 053 adet işlem
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, FROTO